Королеву отчитали за «запеченных ягнят» во время кризиса

Москва, 17 мая. Известная певица Наташа Королева столкнулась со шквалом критики в Сети после опубликованного ею поста про доставку еды из ресторана во время самоизоляции.

Исполнительница показала несколько заполненных блюдами пакетов, которые ей привез курьер, и на камеру продемонстрировала приготовленную баранину и цыпленка в тандыре.

«Нас много, и пожрать мы любим!!!» — написала артистка в посте.

Среди положительных комментариев под публикацией нашлось немало критики и негатива в адрес Королевой. Как отметила одна из интернет-пользователей, «сейчас не то время, когда стоит хвалиться и выставлять свои разносолы напоказ, учитывая, что многим семьям приходится думать, чем накормить детей, когда в холодильнике мышь повесилась».

«Включайте уже голову, а не желудок — не раздражайте ваших поклонников и не только», — отчитала ее elena.demir.888.

«Смотрят на ваши доставки ягнят запеченных детишки из многодетных семей, которым хлеба купить не за что, и слюной давятся! <…> С вашей стороны неуместна эта показуха, Наташа!» — обрушилась natalia_lebedinskaia_.

«Ты бы не друзей кормила, а вот просто детский дом бы накормила, у которых вообще нет родителей», — вторила ей zuhrashah54.

Примечательно, что на родине Королевой — Украине — сложилась весьма непростая ситуация из-за пандемии коронавируса. Глава МВД Арсен Аваков на фоне закрытия многих предприятий в стране предрек украинцам голод из-за пандемии и кризис. По его мнению, спустя некоторое время у граждан не останется средств на еду и лекарства.