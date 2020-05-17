Сирия, 17 мая. Два террориста «Исламского государства»1 нейтрализованы в Дейр-эз-Зоре. В Идлибе на мине боевиков подорвался мирный житель. В Хасаке по вине ВВС США сгорело свыше 20 гектаров посевов пшеницы. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: провели работы по разминированию в Алеппо.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): лишилось двух террористов, нейтрализованных войсками коалиции в Дейр-эз-Зоре.

«Демократические силы Сирии» (SDF): совместно с войсками коалиции провели рейд в Дейр-эз-Зоре и разыскивают сбежавших из тюрьмы террористов в Хасаке.

Международная коалиция: провела десантную операцию в Дейр-эз-Зоре, нейтрализовав двух террористов ИГ, в Хасаке спровоцировала авиаударами пожар в поле посевов.

Провинция Алеппо

Инженерные подразделения Сирийской Арабской Армии (САА) закончили очередной этап работ по расчистке жилых кварталов к западу от города Алеппо от боеприпасов и мин-ловушек боевиков. Как передает агентство SANA, саперы исследовали районах Аш-Шакиф и Рашидин с металлоискателями в поисках СВУ. Напомним, что промышленная зона к западу от Алеппо находилась под контролем боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам». В ходе наступательной операции сирийской армии в феврале этого года вооруженная группировка отступила от города, но оставила мины ловушки на дорогах и в жилых домах чтобы затруднить продвижение войск. Саперы до сих пор зачищают местность от боеприпасов группировки.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как передает портал Step News, «Демократические сил Сирии» совместно с силами международной коалиции провели рейд в городе Аль-Бусейра. Источник сообщил, что в результате десантной операции были ликвидированы два террориста «Исламского государства», члены их семей, включая пожилых родственников и жен были вывезены из города. Помимо двух ликвидированных боевиков и ареста членов их семей, войска коалиции также арестовали молодого человека, которого подозревают в пособничестве ИГ. Тем не менее серия обысков и арест нескольких подозреваемых в Аль-Бусейре не предотвратили теракт в другом населенном пункте. В поселке Шанан неизвестные установили самодельную бомбу в автомобиль курдских боевиков.

Провинция Идлиб

По информации портала Aleppo AMC, в районе высот Джебель аз-Завия, где расположены укрепленные районы боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» были замечены разведывательные беспилотники ВКС РФ. Напомним, ранее со стороны боевиков сегодня утром были выпущены ракетные снаряды в стороны позиций сирийской армии. Подверглись ракетному обстрелу позиции САА у поселения Рувейха.

Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), в населенном пункте Аль-Тамана к югу от города Идлиб на мине, оставшейся после боевиков, подорвался местный житель. Еще один получил осколочные ранениями. По информации источника, мина была установлена в сельскохозяйственных угодьях. Поскольку до осени 2019 года данные территории находились в оккупации террористов, в окрестностях до сих пор осталось множество мин ловушек и неразорвавшихся снарядов.

Провинция Хасака

На востоке провинции отмечается активность авиации международной коалиции. Телеканал Al-Ikhbariya сообщает, что самолет ВВС США сбросил тепловые ловушки в южных районах провинции Хасака, что привело к уничтожению 20 гектаров пшеницы в деревне Адла к югу от города Аш-Шаддади в результате вспыхнувшего пожара.

Агентство SANА сообщает, что несколько боевиков «Исламского государства» совершили побег из тюрьмы у лагеря «Аль-Хол». На поиски сбежавших террористов были отправлены отряды сил безопасности «Демократических сил Сирии», в воздух был подняты вертолеты ВВС США. В настоящее время они прочесывают близлежащие поселения у лагеря, где могут скрываться террористы.

1 Организация запрещена на территории РФ.