Политолог Матвейчев назвал эгоизмом действия КПРФ, устраивавшей митинги во время пандемии

Москва, 17 мая. Политолог Олег Матвейчев обвинил в эгоизме КПРФ, которая организовывала митинги во время пандемии коронавируса.

Эксперт считает, что людей, которые безответственно относятся к правилам безопасности и участвуют в акциях во время эпидемии, нужно штрафовать. Он посоветовал ковид-диссидентам проявлять активность в другой сфере, например, работать санитарами.

«Если люди не верят в то, что вирус существует и что он опасен, то им сам бог велел совершенно спокойно без перчаток, масок, идти в «красные зоны» и помогать врачам, работать санитарами. Они не боятся же. Только почему-то ни одного коммуниста я не видел в качестве добровольцев, помощников, санитаров. Они больше где-то на площадях собираются», — сказал политолог в беседе с «ПолитЭкспертом».

По мнению эксперта, коммунистическая партия пытается словить хайп на всеобщей проблеме. К тому же она подвергает опасности других людей, поскольку участники незаконных акций могут быть источниками инфекции.

«Ведут себя совершенно эгоистично, думают только о себе. Никакой помощи и коммунистической солидарности», — резюмировал Матвейчев.

Представители КПРФ неоднократно пренебрегали мерами безопасности, которые были введены в России из-за пандемии. Коммунисты организовывали незаконные митинги, в частности, 9 мая. Несанкционированная акция закончилась задержаниями граждан.

Критика в адрес КПРФ и призывы соблюдать меры предосторожности не дали результатов. Теперь коммунисты хотят собраться 13 июня, несмотря на то, что в стране до сих пор действует запрет на массовые мероприятия.