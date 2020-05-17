Турция направила в Ливию еще 122 наемника, завербованных в Сирии

Мисурата, 17 мая. Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии приняли из Турции еще один самолет, на борту которого находилось более 100 сирийских радикалов. Об этом в Twitter сообщил информационный портал Al-Arabiya.

Известно, что Анкара направила в Мисурату самолет со 122 радикалами, нанятыми турецкими вербовщиками для участия в боевых действиях на стороне ПНС. Переброска наемников была осуществлена на фоне интенсивного авиасообщения между странами, хотя ранее режим ПНС объявил о закрытии воздушного пространства из-за пандемии коронавируса. Примечательно, что рейсы между террористами и Турцией осуществляются на постоянной основе.

Сирийская правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), отслеживающая передвижения наемников, подтверждает, что Турция не отказалась от вмешательства во внутриливийский кризис. Обсерватория ранее указала на продолжающуюся переброску радикалов в Ливию усилиями Анкары, сейчас в североафриканском государстве находится почти 10 тысяч наемников из Сирии.