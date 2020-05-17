Башкирские ученые смоделировали пик заболеваемости коронавирусом в регионах

Уфа, 17 мая. Специалисты проектного офиса по математическому моделированию Уфимского авиационного университета (УГАТУ) и Башкирского медуниверситета (БГМУ) создали прогностическую модель заболеваемости коронавирусом в России. Согласно ей, пик эпидемии в стране уже прошел — он пришелся на 8-9 мая.

Руководитель проектного офиса УГАТУ Ирина Лакман рассказала, что ученые выявили несколько общих для разных регионов закономерностей развития эпидемии.

На начальном этапе прирост инфицированных по стране был плавным из-за раннего введения ограничительных мер. Затем наблюдались вспышки, обусловленные массовым скоплением людей в отдельных местах. Далее эпидемия перешла в стадию экспоненциального роста и к середине мая достигла пика.

«В небольших регионах, либо по объему населения, либо по площади, в которых отсутствуют крупные транспортные узлы, уже к 15 мая развитие инфекции было взято под контроль», — цитирует РБК Лакман.

В крупных регионах развитие эпидемии идет по более напряженному сценарию, хотя количество новых случаев растет уже не экспоненциально, а линейно. Более того, количество выздоравливающих в таких субъектах увеличивается быстрее, чем число зараженных.

Аналитики подчеркнули, что прогноз основан на классических эпидемиологических моделях и инструментах анализа временных рядов. Для более точного прогноза развития инфицирования населения модели для Москвы и остальной России построили отдельно.

Ранее новосибирские ученые из Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН определили пик коронавируса в Москве. Они установили, что он придется на середину мая.

Кроме того, исследователи пришли к выводу, что модель распространения вируса для восточных и западных регионов страны будет отличаться в зависимости от плотности населения, разброса крупных городов в субъектах, а также постоянства транспортных потоков.