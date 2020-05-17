SOHR указывает на продолжение переброски Турцией наемников в Ливию

Ковентри, 17 мая.Турция продолжает вербовку и переброску сирийских боевиков в Ливию, в том числе и несовершеннолетних. Об этом сообщила сирийская правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

В заявлении обсерватории подчеркивается, что сирийские радикалы, сражающиеся в рядах так называемого Правительства национального согласия (ПНС), продолжают нести потери. По данным организации, в Ливии уничтожено 298 наемников из Сирии, среди них числятся 17 несовершеннолетних. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сохраняет интенсивное авиасообщение с боевиками главаря ПНС Файеза Сарраджа, направляя в Триполи и Мисурату самолеты с джихадистами и турецкими офицерами. Последние координируют действия бандформирований ПНС и руководят вооруженными вылазками и обстрелами жилых кварталов и позиций Ливийской национальной армии (ЛНА).

SOHR заявляет, что сейчас на территории Ливии находится 8950 сирийских исламистов, около 3300 будут направлены в страну после завершения обучения в турецких тренировочных лагерях. Подавляющее большинство рекрутов вербуется из состава радикальных террористических группировок, входящих в состав «Сирийской национальной армии» (СНА). При этом известно, что вербовщики активно привлекают подростков для боевых действий в Ливии. Обсерватория указывает, что в рядах наемников присутствует как минимум 150 детей.

Правозащитная организация также прокомментировала сообщения о деятельности России в Сирии — якобы РФ перевозит наемников из сирийской провинции Дейр эз-Зор в североафриканскую страну. Эти заявления не получили каких-либо подтверждений, подчеркивает SOHR. Усилия России в Сирии направлены на формирование сил, которые могли бы заменить иранские подразделения, находящиеся на территории страны. Примечательно, что слухи об участии РФ во внутриливийском кризисе активно распространяются турецкими СМИ — так Эрдоган пытается оправдать свое военное вмешательство в дела другой страны. Президент Турции взял под свой контроль все государственные СМИ, заставив их создавать нужный ему информационный фон. На всех журналистов, кто не согласен с цензурой, возбуждаются уголовное дела.