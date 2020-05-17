Преступление, которое ни в коем случае нельзя прощать. Колонка Голоса Мордора

Судя по всему, у совестливых правозащитников и оппозиционных журналистов скоро появятся новые объекты пристального внимания и защиты. Собственно, «голоса в защиту» уже начали звучать. Сакральное «они же дети», «они не сделали ничего ужасного», «это была просто неудачная шутка» и тому подобное уже слышится, а со временем — будет нарастать как снежный ком.

К кампании обязательно подключатся и известные западные СМИ, работающие в России, — такие как «Радио Свобода» и «Би-би-си». А как без них? Да и в мире наверняка расскажут очередную страшилку о России, где нескольких молодых парней предали «несправедливому суду ни за что». Все именно так и будет.

А мне интересно, что было в головах тех ублюдков, которые посылали на интернет-акцию «Бессмертный полк» фотографии нацистов? Интересно было бы взглянуть на их мерзкие улыбочки, почитать, о чем они между собой переговаривались. Наверняка радовались, веселились, что так «троллят мерзкую вату с ее ненавистным победобесием».

Но как только их взяли за мягкие места и они оказались в кабинетах следователей — запели совсем иные песни. О том, что раскаиваются, что на самом деле это было всего лишь шуткой. Вы им верите? Я нет. Ни единому слову.

Единственное, чего они добиваются — так это чтобы наказание не было строгим. Но в головах у них ничего не изменилось. Совершенно. Тем более они прекрасно знают, что за них впишется вся эта шушера, о которой я писал в самом начале. И наверняка какие-то «режиссеры, ученые, мультипликаторы, галеристы и художники, писатели и психологи» напишут в поддержку мерзавцев очень прочувствованные и жалобные письма. Как это это уже было с фигурантами «дела «Сети», помните? Тогда, правда, нехорошо получилось. «Борцы за свободу» оказались помимо всего наркоторговцами и убийцами.

Есть ли отличие «дела «Сети» и дела этих мерзавцев, которые оскорбили саму память народа? По тяжести преступления — не особо. Более того — во втором случае преступление даже тяжелее и опаснее, хоть его фигуранты никого не убили и никаких особо опасных акций не планировали.

Тут, наверное, нужно вспомнить Украину. Все пушечное мясо Майдана состояло примерно из таких же молодых людей. С хорошо промытыми пропагандой мозгами, отказавшихся от своей памяти. Наверняка и у тех, и у этих в Великую Отечественную кто-то воевал. Дед, бабушка, прадед — неважно. Возможно, что воевал геройски, а возможно, что и погиб. Как и на Украине, эти молодые ублюдки точно так же наплевали и на их память, и на память всех 27 миллионов, кто потерял жизни в той войне. Погиб на фронтах, в концлагерях, под бомбами, был повешен и расстрелян. И этот плевок — один из главных шагов превращения человека в нелюдя.

На Украине точно такие же нелюди зиговали под нацистскими знаменами, а потом пошли в Донбасс — убивать тех, кто посмел им возразить. Точно такие же нелюди 2 мая 2014 года сжигали заживо людей в Одессе. Есть ли отличие молодых ублюдков из России и Украины? Нет. Никаких.

Даже трусость та же. Когда их мало — они способны только гадить, вот как эти четверо, которые слали фото нацистов на «Бессмертный полк». Но как только их становится много — шакалы превращаются в волчью стаю, готовую убивать и жаждущую крови.

Надо признать, что и государство отчасти виновато, что появились такие мерзавцы. Начиная с конца 80-х историю пытались переврать и оболгать. И это отчасти сработало. Потом сработал какой-то иммунитет, но та идеологическая атака на память и историю не прошла бесследно. Да и сейчас кое-кто продолжает эту атаку. Как и вне страны, так и внутри нее. Излюбленная тема мерзавцев — «победобесие». Они усиленно муссируют эту тему в блогах, в собственных СМИ. Свобода слова им это позволяет, а они превращают свободу слова в свободу лжи.

И совершенно никого не удивило, что мерзавцы оказались либертарианцами и адептами секты хомячков Алексея Навального. Алексей, правда, молчит, как воды в рот набрал, но еще обязательно себя проявит, клеймя «кровавый режим» за «неоправданную жестокость» к четверым молодым людям, которые «просто пошутили».

Спускать такое нельзя. Никаких штрафов. Только реальные сроки — сдержать такую заразу можно только так. Чтобы больше никому в голову не пришло издеваться над историей своей страны и памятью своего народа.