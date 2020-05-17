Сенатор Климов ответил на обвинение Еврокомиссии в дезинформации о коронавирусе

Российский сенатор Андрей Климов ответил на обвинение Еврокомиссии в том, что «источники из РФ» якобы распространяют теории заговора и дезинформацию о COVID-19.

По словам официального представителя Еврокомиссии Питера Стано, «различные официальные и поддерживаемые государством источники из России, то есть дружественные Кремлю источники и российские государственные СМИ, распространяют теории заговора и дезинформацию о коронавирусе в ЕС, что может иметь существенные последствия для общественного здравоохранения». Примеров такой дезинформации европейский чиновник не привел, но заявил, что Москва намерена «поставить под сомнение авторитет и способность ЕС и стран-членов объединения преодолеть кризис».

«Во всем мире пишут про коронавирус. Они пишут про нас, мы — про них. Иногда, напомню, такие западные СМИ, как Financial Times и New York Times, пишут про нас очень странные вещи. А мы пишем, что пандемия — это общая проблема, общий вызов», — сказал заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в комментарии Федеральному агентству новостей.

Еще до того, как была объявлена пандемия, международная комиссия «Единой России», которую возглавляет Андрей Климов, и международный департамент ЦК Компартии Китая написали письмо, в котором обстоятельно высказали свою позицию по поводу происходящего в мире.

«Этому письму предшествовало обращение президента РФ Владимира Путина главе КНР Си Цзиньпину и председателя высшего совета партии «Единая Россия» Бориса Грызлова заведующему международным отделом ЦК КПК Сун Тао. Там говорилось, что коронавирус — это общий вызов, с которым нужно бороться сообща. И под этим письмом подписались более 200 парламентских партий мира. А не подписались представители партий всех стран НАТО. Это ведь о многом говорит. Но мы тогда не обиделись, не устроили из этого скандал и сейчас ведем себя предельно корректно», — заметил сенатор.

Климов подчеркнул, что позиция России по поводу пандемии четко выражена с самого начала.

«Мы направили помощь американцам, итальянцам помогли не только материально, но и послали к ним своих людей, которые рисковали собственным здоровьем ради их спасения. Отработали, судя по всему, очень эффективно. То есть наша помощь реальная. Мы действуем. А что не нравится Западу? Что российское здравоохранение оказалось эффективнее, что оно справляется с проблемой гораздо лучше большинства стран НАТО, в том числе США. И даже если на секундочку поверить тому, что пишет Financial Times, — хотя этого делать не стоит, потому что там откровенное вранье! — даже если бы жертв коронавируса в России было на 70% больше, чем официальные данные, как там утверждается, мы бы все равно выглядели раз в пять лучше, чем та же Великобритания, по абсолютным и относительным показателям. Все эти статьи рассчитаны на каких-то охламонов», — заявил зампредседателя комитета по международным делам верхней палаты российского парламента.

Парламентарий также напомнил, что российские врачи очень аккуратно говорят о ситуации в других странах.

«У нас никто не сравнивает, не говорит, что в Европе медики и государство не справляются. Уж не знаю, где в Еврокомиссии «нашли каких-то блох», но нам неизвестны такие примеры дезинформации и распространения заговоров. А на Западе не хотят, чтобы их аудитория понимала, что в России больше количества коек на 10 000 жителей, чем в США, что в России лучше организована медицинская помощь, что врачей в России больше на душу населения, чем у них, что тестов у нас делается больше на душу населения и аппаратов ИВЛ у нас больше. Поэтому все наши, очевидно, выигрышные количественные показатели пытаются замаскировать какими-то нелепыми догадками. А кроме того, пытаются манипулировать сознанием наших граждан, используя СМИ — иностранные агенты, которые на русском языке транслируют извращенные сведения и слухи российской же аудитории. Мы на это обратили внимание еще в апреле и будем поднимать вопрос на всех уровнях», — заметил Андрей Климов.

Собеседник ФАН повторил, что примеров, когда иностранные СМИ пытались манипулировать мнением россиян о коронавирусе в РФ, предостаточно.