Ходченкова поразила фанатов шикарными формами

Москва, 17 мая. Заслуженная артистка России Светлана Ходченкова поразила фанатов новым снимком, на котором запечатлена во время тренировки у окна с умопомрачительным видом.

Артистка, которая и в обычное время следит за фигурой, в самоизоляции старается не пропускать тренировки. На фотографии, опубликованной в Instagram, она предстала «парящей» над беговой дорожкой перед панорамным окном.

«Очень скоро мне все-таки придется снять пижаму, заменить ее на что-то более интересное и встретить лето. Поэтому я продолжаю подготовку к съемочному сезону, не выходя из дома», — написала Ходченкова.

Правильное питание и спорт актриса считает ключевыми факторами успеха. Бегом она занимается с утра по 20 минут.

Поклонников поразили как шикарные формы актрисы, так и потрясающий вид, открывающийся из ее окна. Известно, что Ходченкова обосновалась в апартаментах одной из башен делового центра «Москва-Сити». С кем она живет в квартире, актриса не рассказывает.

«Королева красоты», — восхитилась ksyxa.nigai.

«И весь мир у ваших ног!!!» — добавила polinasharhayeu.

«Выше облаков», — прокомментировал oleggan_13.

«С таким видом можно бежать бесконечно», — считает patyura.

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