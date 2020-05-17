Москва, 17 мая. Массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Москве позволит собрать уникальную статистику, которой к настоящему моменту не обладают другие страны. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов.

«Можно набрать совершенно уникальную для мира статистику, причем буквально за пару недель, достойную очень хорошей публикации, в том числе научной… Очень многие вещи можно будет понять. Я не могу сказать по поводу прогнозирования, но принимать многие решения станет проще», — пояснил он.

15 мая в Москве стартовало бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Массовое тестирование жителей столицы поможет организовывать работу медучреждений, а также даст дополнительную информацию для принятия решений об отмене ограничений из-за коронавируса, передает Nation News.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 4,6 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 311 тысяч человек.

В России зафиксировано более 280 тысяч случаев коронавирусной инфекции, 2,6 тысячи человек умерли. 67 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения заболевания в большинстве регионов России действует режим самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.