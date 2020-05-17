Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Попова рассказала, как избежать ужесточения ограничительных мер в России

1 467
1 Оставить комментарий

Попова рассказала, как избежать ужесточения ограничительных мер в России

Москва, 17 мая.  Соблюдение правил, введенных властями из-за коронавируса, являются условием для отказа от ужесточения ограничительных мер в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1».

По ее словам, меры не будут ужесточать, если россияне научаться соблюдать правила. В частности, для снижения рисков распространения коронавируса их нужно соблюдать и летом, и в жару.  

«Ориентироваться надо на то, что и летом, и в жару нам придется соблюдать те же правила, чтобы снизить риски заражения», — указала глава Роспотребнадзора. 

Кроме того, Попова отметила, что люди должны соблюдать масочный режим и носить средства индивидуальной защиты во всех общественных местах, транспорте и на работе, если человек вынужден на нее ходить.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что в России зафиксирована остановка роста распространения коронавируса. За последние два дня число выявленных случаев коронавируса не превышает десяти тысяч. По состоянию на 17 мая в РФ выявлено 281 752 случая заражения. За весь период пандемии выздоровели 67 373 человека, скончался 2631 человек.

В НИИ Склифосовского заявили, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве еще не наступил

Новости партнеров

Новости партнеров