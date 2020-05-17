Сенатор Климов назвал западные соцсети «чужим миром» для российских пользователей

Москва, 17 мая. Российские пользователи подвергают себя серьезной опасности, пользуясь американскими социальными сетями. Об этом заявил член Совета Федерации Андрей Климов.

Ранее американский блогер и политолог Мишель Малкин подверг жесткой критике сервисы Facebook, Instagram, Twitter и Google. По его словам, американские соцсети цензурируют консервативную точку зрения на своих площадках. Позднее заявление блогера прокомментировал глава Белого дома Дональд Трамп, отметив, что американские соцсети контролируют «радикалы с левыми политическими взглядами».

Член Совета Федерации Андрей Климов подчеркнул, что владельцы Facebook, Instagram, Twitter и Google преследуют собственные политические интересы, поэтому их пользователи являются невольными заложниками этих интересов, передает iReactor.

Он также добавил, что зарубежные сервисы являются «чужим миром» для российских пользователей. По его словам, россияне серьезно рискуют отметил, используя американские сервисы, так как предоставляют этим площадкам свою конфиденциальную информацию. Климов подчеркнул, что необходимо продолжать работу по усовершенствованию Рунета, что позволит обезопасить российских пользователей.

«Русскоязычный интернет достаточно серьезно обустроен. Конечно, хотелось бы, чтобы было еще лучше, чтобы нашим людям было удобнее, приятнее и выгоднее пользоваться ресурсами, которые были бы конкурентоспособны по отношению к тому же самому YouTube, — пояснил Климов.

Стоит отметить, что Facebook неоднократно обвинялся в передаче третьим лицам личных данных пользователей. При этом американская соцсеть продолжает игнорировать законодательство Российской Федерации. Ранее суд в Москве оштрафовал Facebook за неисполнение требования по локализации базы данных пользователей сервиса на территории России.