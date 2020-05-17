Губерниев назвал причину публичной перепалки Тарасовой и Родниной

Москва, 17 мая. Российские фигуристы отвечают друг другу на колкие замечания, потому что не хотят показаться слабыми, заявил комментатор Дмитрий Губерниев, комментируя конфликт тренеров Татьяны Тарасовой и Ирины Родниной.

Сейчас в фигурном катании регулярно разгораются скандалы. Одним из последних стали резкие высказывания Тарасовой и Родниной в адрес друг друга, а также уход некоторых спортсменок из команды Этери Тутберидзе.

Губерниев считает, что скандалы среди фигуристов говорят о популярности спорта в России, но не о его кризисе. По его мнению, фигурное катание в каких-то случаях даже обгоняет хоккей и футбол.

Зачастую скандалы омрачаются излишне агрессивным поведением участников конфликта. По мнению спортивного комментатора, с этим ничего не поделать — такова современная реальность.

«Жаль, конечно, что тренеры и ученики как Тарасова и Роднина обмениваются такими колкостями в свой адрес, но, видимо, без этого никуда. Потому что жизнь диктует. У нас ведь сейчас так бывает, что молчание расценивают как слабость, поэтому люди отвечают друг другу», — сказал Губерниев в интервью iReactor, комментируя публичную перепалку звезд.

Недавно разгорелся громкий скандал с участием Тарасовой и Родниной. Поводом для него стало обвинение в адрес Родниной в том, что она отправила смертельно больную Елену Черкасскую на соревнования, а спустя несколько месяцев она скончалась. После этого между тренерами обострились и без того напряженные отношения.