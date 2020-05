Вооруженная огромным ножом Семенович пригрозила «мужчинам-баранам»

Не злите Семенович , а то она начнёт громко ржать ???????????? Любимые , как ваши дела? Если вам скучно, отмечайте свой день рождения ещё раз ???? ещё раз, ещё много, много раз ???? Я сегодня этим и занялась, если вы мне напишите пару добрых слов, буду счастлива ????????❤️ #деньрожления #бакинскийбульвар #счастьеесть #веселье???? #любовьвмелочах #позитив

