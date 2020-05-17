Вооруженная огромным ножом Семенович пригрозила «мужчинам-баранам»

Москва, 17 мая. Певица Анна Семенович пригрозила неугодным мужчинам расправой, вооружившись огромным ножом для мяса.

Бывшая участница «Блестящих» периодически делится своими провокационными мыслями по поводу противоположного пола. Недавно в одном из интервью звезда заявила, что считает «нищебродами» мужчин, которые зарабатывают меньше нее. Семенович объяснила, что едва ли согласилась бы выйти за такого спутника замуж, поскольку для нее важно, чтобы глава семьи был статусным и не экономил на себе и супруге, передает «Телепрограмма».

Очередное высказывание о мужчинах от певицы прозвучало, когда она осваивала разделывание туши барана. Шеф-повар показал звезде, как нужно управляться с мясом, а затем доверил ей большой специальный нож. Вооружившаяся Семенович решила воспользоваться моментом и выступила с заявлением.

«Знаете, я очень не люблю баранов в мужском обличии. Поэтому если какой-то баран попадется мне на пути, его ждет такая же участь», — предупредила она, вонзив нож в мясо.

Многие поклонницы согласились с артисткой, а также отметили ее позитивный настрой и умение поднять настроение окружающим.