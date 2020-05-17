Кабмин РФ утвердил правила приостановки работы предприятий в регионах

Москва, 17 мая. Исполняющий обязанности главы Кабмина РФ Андрей Белоусов утвердил правила, по которым власти регионов должны согласовывать приостановку работы отдельных компаний и индивидуальных предпринимателей. Документ опубликован на сайте правительства.

Губернаторы, согласно правилам, будут направлять в Минэкономразвития проект решения о временном закрытии предприятий, которые не входят в перечень наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса нового типа. В документе необходимо будет указать сроки ограничений, сведения о компаниях и меры их поддержки.

Проект затем направят в Роспотребнадзор. А если меры поддержки предусмотрены, то и в Минфин РФ. Ответ с оценкой целесообразности решения должен прийти в течение суток.

Минэкономразвития впоследствии в течение трех дней сможет сформировать свою позицию по проекту и направить ее в кабмин. Окончательное решение принимает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Согласно последним данным оперштаба, в России выявлено более 281 тысячи случаев коронавируса. Из числа заболевших около 67 тысяч пациентов выздоровели, свыше 2,6 тысячи скончались.

Вспышка инфекции произошла в китайской Ухани в декабре прошлого года, оттуда вирус стремительно распространился по миру и нанес серьезный удар по экономике. Зафиксировано, по последним данным, более 4,7 миллиона случаев заболевания. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.