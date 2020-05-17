Попова предупредила, что соблюдать правила профилактики коронавируса придется и летом

Москва, 17 мая. Правила профилактики распространения новой коронавирусной инфекции придется соблюдать и летом, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Ориентироваться надо на то, что и летом, и в жару нам придется соблюдать те же правила, чтобы снизить риски заражения», — сказала она.

Попова уверена, что новые условия жизни, возникшие из-за пандемии, сохранятся на достаточно продолжительный срок. Ограничительные меры, по ее словам, не будут ужесточаться, когда граждане привыкнут жить в соответствии с введенными правилами.

Глава Роспотребнадзора призвала граждан соблюдать масочный режим во всех общественных местах, в транспорте и даже на рабочем месте. По ее словам, именно благодаря бережному отношению россиян к своему здоровью по всей стране наблюдается стабилизация ситуации.

«Мы остановили рост на сегодняшний день <…> День ко дню практически прироста нет», — заключила Попова.

Как рассказали ранее в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, в России зафиксировано более 281 тысячи случаев коронавируса. Около 67 тысяч пациентов выздоровели, свыше 2,6 тысячи скончались.

В России активно идет разработка вакцины от COVID-19. Заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко предупредил, что это далеко не быстрый процесс, при том очень сложный. По его словам, даже при самых стремительных темпах создания вакцины, но без нарушения технологии, правил допуска и сроков налаживания производства, некоторые страны могут к ней подступиться только к концу этого года.