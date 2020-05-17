Иномарка перевернулась на крышу и пропахала газон в Пензе

Пенза, 17 мая. Серьезное ДТП с участием иномарки произошло в Пензе, сообщили очевидцы аварии в социальных сетях.

Авария произошла утром 17 мая на улице Калинина. Автомобиль вылетел с трассы на газон, перевернулся на крышу и пропахал землю.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением, в результате чего одного из колес задело бордюр. Сотрудники ГИБДД уточняют обстоятельства происшествия, информации о пострадавших нет.

В дорожной полиции призывают не нарушать скоростной режим, соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами.

Этим же утром произошло еще одно страшное ДТП — водитель Toyota влетел в дерево и погиб на месте. Спасатели с трудом деблокировали его тело и извлекли из автомобиля.