Попова заявила, что в России остановлен рост распространения коронавируса

Москва, 17 мая. Рост распространения коронавирусной инфекции остановился в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

По словам Поповой, ситуации с коронавирусом стабилизируется во всех регионах РФ.

«Стабилизация отмечается по всей стране, все регионы добились того, что ситуация стабилизируется, и это, конечно, результат такого бережного отношения к своему здоровью», — указала глава надзорного ведомства.

Она предупредила, что соблюдать правила профилактики придется достаточно долго, несмотря на положительную динамики. Чтобы избежать новой вспышки заболеваемости, граждане должны носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, транспорте и рабочем месте.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России вторые сутки подряд фиксируется менее 10 тысяч случаев распространения коронавируса. По состоянию на 17 мая в РФ выявлено 281 752 случая заражения. За весь период пандемии выздоровели 67 373 человека, скончался 2631 человек.

В России с 30 марта до 12 мая действовал режим нерабочих дней. Сейчас в некоторых регионах России режим ограничений частично снимают.