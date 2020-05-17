Названы самые сексуальные фильмы всех времен

Нью-Йорк, 17 мая. Американский журнал Esquire составил рейтинг 40 самых сексуальных фильмов всех времен. Лидером названа французская историческая драма 2019 года «Портрет девушки в огне».

Драма режиссера Селин Сьяммы с Ноэми Мерлан и Адель Энель в главных ролях получила приз на Каннском фестивале за лучший сценарий и «квир-пальму» — специальную награду. Действие фильма происходит в 1770 году в Бретани. В центре повествования оказывается молодая художница.

На второй строке оказалась картина режиссера Джо Райта «Искупление», вышедшая на экраны в 2007 году. В киноленте, снятой по одноименному роману Иэна МакЮэна, главные роли сыграли Кира Найтли и Джеймс МакЭвой.

Тройку лидеров замыкает хоррор 2017 года «Няня» с Джудой Льюисом и Самарой Уивинг. Создатели картины рассказали историю ребенка, без ума влюбленного в няню.

В десятку попали также «Тело Дженнифер», «Дархэмские быки», «Супер Майк», «Талантливый мистер Рипли», «Лунный свет», «Тайное влечение» и «Из машины». По мнению составителей рейтинга, именно они заслуживают звание самых сексуальных фильмов всех времен

Недавно журнал Empire назвал лучшие фильмы XXI века. Возглавила список фантастическая картина «Безумный Макс: Дорога ярости», которую назвали «бескомпромиссным произведением искусства». Продолжили перечень «Властелин колец: Братство кольца», «Темный рыцарь», «Начало», «Лунный свет», «Социальная сеть» и «Мстители: Война бесконечности».