Замужняя Нюша разбила сердца поклонников фотографией с Кридом

Москва, 17 мая. Поп-певица Нюша опубликовала совместное фото с коллегой и бывшим молодым человеком Егором Кридом. Поклонники замужней звезды отметили, что она расположилась очень близко к экс-возлюбленному.

Фотография с бывшим участником Black Star появилась в Instagram-аккаунте Нюши после совместного выступления. Артисты приняли участие в онлайн-концерте, организованном платформой Okko, спев дуэтом новый хит под названием Mr и Mrs Smith.

После выступления артисты уединились в гримерке, а в какой-то момент оказались бок о бок на одном диване. Этот миг запечатлели, а Нюша, находящаяся в браке, не стала его утаивать.

«Первое выступление не обошлось без волнений, смеха и вашей любви и поддержки», — написала она, опубликовав провокационное фото.

Временное воссоединение звездной пары разбило сердца многим поклонникам. Фанаты восхитились тем, насколько гармонично смотрится пара. Лишь немногие высказались по поводу того, что несвободной Нюше не стоило соглашаться на подобные кадры.

«Вы очень близко друг к другу», — написала sab1rova_f_. «Пойду заварю чай с ШИПовником», — прокомментировал пользователь wearnyusha. «Лучшие», — заявила _liza_bety___. «Ню, это мило», — восхитилась tatanyusha2015. «Зайцы», — решила _anastasya_lab. «Классно смотритесь», — отметила irchik1304. «Идеальная пара», — высказался kononenko_yar.

Напомним, что Нюша и Крид возобновили общение в связи с работой над общим треком. Перед премьерой они вышли в прямой эфир в Instagram и почти час вспоминали свои романтические отношения.

Супруг Нюши Игорь Сивов, к удивлению многих пользователей, отнесся к напарнику жены спокойно. Кроме того, он заявил, что гордится возлюбленной, а о песне сказал «огонь».