Диетолог рассказала о рационе пациентов с коронавирусом

Пенза, 17 мая. Главный внештатный диетолог Минздрава Пензенской области Диана Туишева рассказала о рационе для пациентов с коронавирусом.

Специалист посоветовала питать 2-3 раза в день небольшими порциями. Чтобы не нагружать пищеварительную систему, можно есть каши, бульоны, запеченные овощи.

Полезны фрукты и продукты, которые богаты витамином D. Туишева порекомендовала есть нежирное мясо, рыбу и яйца. Даже обычное молоко может поддержать иммунитет. Ежедневно пациентам с COVID-19 следует выпивать 1,5 стакана молока.

Его заменить могут 50 г творога и 30 г сыра. Кисломолочные напитки тоже очень полезны — кефир, ряжанка. А вот продукты с большим количеством сахара могут навредить. Также стоит отказаться от жирного мяса, копченой колбасы.

Чай и кофе, как тонизирующие напитки, следует полностью исключить. Полезны морсы, компоты, чистая вода. Диетолог напомнила, что спиртные напитки во время болезни употреблять нельзя.

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