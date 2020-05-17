В Сети отругали Богомолова за состарившуюся Собчак

Москва, 17 мая. Телеведущая Ксения Собчак появилась в сериале «Безопасные связи», который снимает ее супруг, режиссер Константин Богомолов. Она играет пожилую женщину.

Телезвезда появляется в седьмом эпизоде сериала и играет роль матери героя Никиты Ефремова. Зритель видит Собчак очень постаревшей, такого результата удалось добиться при помощи грима. Ведущей нарисовали на лице морщины, сделали ее волосы седыми.

Многие поклонники не узнали 38-летнюю жену Богомолова, которая приняла образ старухи, и принялись ругать режиссера.

«Превратил Собчак в старуху! Как всегда, один эпатаж», «Отличный фильм, но зачем так жестко с Ксенией? Могли бы какую-нибудь бабушку пригласить на эту роль» — приводит Kp.ru комментарии интернет-пользователей.

Другие фолловеры, напротив, похвалили Собчак за смелость, что молодая женщина согласилась выглядеть на экране старой.

Сама Собчак в восторге от работы супруга. По ее словам, Богомолов за месяц полностью написал и снял «прекрасный сериал о людях, запертых на карантине».

«Ужасно горжусь», — написала звезда в своем блоге.

Напомним, Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились в сентябре прошлого года. До этого телеведущая была замужем за актером и режиссером Максимом Виторганом, от которого у нее подрастает сын Платон.