Двести вахтовиков из Якутии вышли из карантина в Башкирии

Уфа, 17 мая. Двести вахтовиков, прибывших в Башкирию с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, вышли после двухнедельного карантина.

Рабочие находились в обсерваторе в Абзелиловской районе. Вахтовиков развезут по домам на семи автобусах. Коронавирус выявили только у семи человек из 400 рабочих.

Пациенты с COVID-19 госпитализировали в Белорецкую больницу. Как сообщили власти, в республику вернулись 1489 рабочих месторождений. У второй группы вахтовиков карантин закончится 18 мая.

Врачи напоминают о необходимости ношения средств защиты. В Минтрансе РФ предложили продавать маски и перчатки на всех транспортных объектах. Речь, в том числе, идет о пригородных железнодорожных станциях.

Развитие эпидемии может пойти по двум сценариям, считают специалисты. Либо мутировать, как вирус гриппа, либо быть стабильным, как корь. Во втором случае прививки от COVID-19 могут стать сезонными.