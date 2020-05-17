Представитель Муцениеце назвала «ересью» задержание актрисы в Москве

Москва, 17 мая. Адвокат Жанна Михална, представляющая интересы российской актрисы Агаты Муцениеце, рассказала о ее «конфликте» с сотрудниками правоохранительных органов.

16 мая Муцениеце сообщила, что во время пробежки обратила внимание на подготовку стройплощадки в парке у своего дома и сделала небольшую передышку, чтобы разобраться в ситуации. На месте инцидента были местные жители, которые выступали против строительства в парке. По данным СМИ, актрису и остальных присутствующих якобы забрали в отделение полиции и составили административные протоколы за нарушение самоизоляции.

По словам адвоката актрисы, Муцениеце оказалась «не в нужном месте, не в нужное время». Она также опровергла информацию СМИ о том, что Муцениеце якобы задержали сотрудники полиции и составили на нее административной протокол за нарушение режима самоизоляции, назвав подобные заявления «ересью».

Михална подчеркнула, что сотрудники правоохранительных органов просто делали свою работу, поэтому у актрисы к ним нет никаких претензий.

Стоит отметить, что в связи с риском распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов России действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 4,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 302 тысяч человек.