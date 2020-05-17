В Китае признались, что уханьские власти скрывали масштабы вспышки коронавируса

Пекин, 17 мая. Власти китайского города Ухань в декабре 2019 года скрыли масштабы вспышки коронавируса. Об этом заявил старший медицинский советник правительства КНР Чжун Наньшань.

В интервью CNN он рассказал, как прибыл в Ухань в середине января и подтвердил способность вируса передаваться от человека к человеку, хотя ранее городские власти уверяли, что четких доказательств этому нет.

Тогда в городе убеждали, что вспышка являлась «предотвращаемой» и «контролируемой». При этом многие врачи и бывшие студенты говорили медсоветнику о том, что ситуация хуже, чем ее пытаются представить.

«Местные власти, они не хотели говорить правду в то время. В самом начале они молчали, а потом я предположил, что, вероятно, у нас большее число заразившихся. <...> Я не верил официальным данным и продолжал настаивать на необходимости предоставить реальные цифры», — признался представитель КНР.

Он уточнил, что 20 января ему нехотя рассказали о реальной статистике. После этого эпидемиолог выступил по телевидению. Специалист заподозрил уханьские власти во лжи, когда на протяжении 10 дней число выявленных случаев COVID-19 в городе не менялось, в то время как в других странах новые случаи фиксировали ежедневно.

Напомним, что о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части КНР, власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Позднее специалистам удалось установить возбудителя болезни, им оказался коронавирус 2019-nCoV. Вирус быстро распространился за пределы Китая и приобрел масштабы мировой эпидемии, а затем — пандемии.

Сегодня ряд стран винит КНР во вспышке заболевания. Разведывательный альянс «Пять глаз», в который входят спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии, заявил, что Китай проводил опыты с коронавирусом, а затем уничтожил доказательства этого, передает Infox.ru. Там убеждены, что официальный Пекин еще в начале декабря знал о передаче новой инфекции от человека к человеку.

Американские должностные лица также полагают, что в КНР могли скрывать реальные масштабы вспышки COVID-19, чтобы запастись необходимыми для борьбы с инфекцией товарами медицинского назначения.