Синоптик рассказала, когда в Москву вернется тепло

Москва, 17 мая. Москвичам пообещали теплую погоду в конце мая. Специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова пошутила, что тепло ворвется в регион, как только будут сняты ограничения.

По ее мнению, температура будет подниматься 25-30 мая. До этих чисел будет сохраняться в столице прохладная погода, указала эксперт.

«Я думаю так, как только с нас снимут ограничения, так сразу погода и настроится. Наверное, она чувствует, что в холодную погоду дома сидеть лучше, чем в жару», — сказала синоптик в беседе с телеканалом «360».

Сейчас в Москве температура воздуха на уровне ниже нормы, и это связано с циклонами. Столица постоянно находится в облаках, в зоне умеренных ветров.

«Пока атмосфера не перестроится, пока существенно не повысится атмосферное давление за счет западного гребня, который зону циклоничности оттянет на север, будет неустойчивая, прохладная и ветреная погода», — добавила она.

Позднякова не согласна с позицией синоптиков, которые прогнозируют аномальное похолодание. Она заявила, что «похолодание не ожидается, оно у нас продолжается». При этом она отметила, что сейчас в Москве холоднее, чем обычно в середине мая.