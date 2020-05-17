Молодежь устроила вечеринку с музыкой в речном порту Казани

Казань, 17 мая. Полицейские разогнали группу молодых людей, устроивших вечеринку в речном порту. Видео инцидента опубликовали в соцсетях.

Инцидент произошел вечером 16 мая на улице Девятаева. Молодежь на автомобилях включили музыку и мешали спать жителям соседних домов.

Возмущенные горожане позвонили в полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители остановили вечеринку. Они отправили молодых людей по домам.

Власти Татарстана отменили режим самоизоляции, однако запрет на проведение массовых мероприятий по-прежнему действует.

«В здании порта находится отдел полиции на транспорте и диспетчерская порта. Глупо было включать музыку и думать, что полиция не приедет», — написал один из пользователей.

Ранее сообщалось, что в башкирском городе Стерлитамак устроили вечеринку в ночном клубе. Глава республики Радий Хабиров отчитал чиновников, которые допустили нарушение.