Приятель Аллегровой опубликовал ее фото без парика

Москва, 17 мая. Редкая фотография, на которой известная певица Ирина Аллегрова запечатлена без привычных парика и макияжа, появилась в Сети. Опубликовал снимок приятель артистки Александр Богданович.

По словам исполнителя, фотографию сделали в Майами, где у Аллегровой раньше была квартира в престижном районе. На снимке она позирует в компании Богдановича и их общей знакомой.

Поклонники, увидев любимую артистку без лишних прикрас, решили, что для своих 68 лет она выглядит более чем достойно.

Косметолог Марта Орлова, к которой обратилось KP.Ru, назвала образ Аллегровой без яркого макияжа милым и свежим. По словам специалиста, у артистки подтянутая кожа, а типаж лица — европейский, поэтому со старением ей бороться проще, чем многим женщинам.

«Аллегрова, безусловно, прибегает к омолаживающим процедурам, но делает это разумно. <…> Певица никогда не молодится, не скрывает цифры в паспорте», — добавила косметолог.

По ее мнению, на внешности певицы благотворно сказывается и то, что она, несмотря на возраст, старается держать себя в форме.

Недавно поклонники Аллегровой нашли старые фото исполнительницы 70-90-х годов. В кадр попали также музыкант Игорь Николаев и композитор Игорь Крутой. Последнего фанаты с трудом узнали из-за густой шевелюры, которой он когда-то обладал.