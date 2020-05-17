Анкара преследует журналистов, рассказывающих о деятельности Турции в Ливии

Анкара, 17 мая. Турецкий журналист Эндер Ондеш уверен, что власти страны продолжают преследовать сотрудников СМИ, которые указывают на ошибочные шаги режима Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ондеш, комментируя уголовное преследование журналистов, заявил, что таким образом Анкара пытается заставить их замолчать и откреститься от собственных слов. Турецкое правительство прикрывается статьей о «государственной тайне», отправляя всех неугодных за решетку.

Журналист напомнил о возбуждении дел на редакторов и сотрудников OdaTv и газеты Yeni Yasam, которые рассказали о похоронах сотрудника Национального разведывательного управления Турции (MIT) в западной провинции Маниса, получившего смертельное ранение в Ливии. Им предъявили обвинения в разглашении секретных данных, относящихся к деятельности турецкой разведки. Полицейские задержали главреда OdaTV Барыша Теркоглу и несколько сотрудников издания после публикации фотографий с церемонии похорон, прошедшей без присутствия СМИ и представителей властей.

Причина задержаний, по его словам, проста — прессе запрещается оценивать внешнюю политику страны и ее участие в конфликтах в других государствах, высказывать критическую позицию по этому поводу. Ондеш добавил, что благодаря иностранным СМИ большинство жителей страны все равно получают нужную им информацию.

О желании Эрдогана жестко цензурировать все СМИ страны говорилось неоднократно — турецкий лидер скрывает данные о потерях среди военных, погибших в результате вмешательства в конфликты в других странах, в частности в Ливии и Сирии. Президент Турции пытается утаить, во сколько агрессия страны обошлась для национальной экономики. Известно, что за последние несколько лет в стране арестовали более 300 журналистов, порядка 180 из них до сих находятся за решеткой. Инцидент с новостным порталом OdaTV стал одним из последних примеров борьбы Анкары со свободой слова.