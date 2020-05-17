Всероссийский онлайн-выпускной в вузах намечен на первую декаду июля

Москва, 17 мая. Общероссийский онлайн-выпускной для учащихся вузов может состояться в первой декаде июля. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Ранее министр сообщал, что в ведомстве совместно с платформой «Россия — страна возможностей» и Российским союзом ректоров планируют провести общий виртуальный выпускной для студентов отечественных вузов.

«В первой декаде июля провести впервые всероссийский выпускной», — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Представители Уральского федерального университета первыми в стране объявили, что вуз проведет выпускной в новом формате. Ректор УФУ Виктор Кокшаров призывал другие университеты присоединиться к инициативе, отметив, что все присущие празднику традиции будут не просто сохранены, но и приумножены.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса российские вузы перешли на дистанционное обучение. В удаленном режиме студенты сдают зачеты и сессии, во многих учебных заведениях в онлайн-формате проведут защиты итоговых выпускных работ.

Речь о возобновлении учебного процессе в традиционном формате и о проведении привычных выпускных пока не идет.