Польша отказалась от договора на транзит газа из России. События дня. ФАН-ТВ

Меньше 10 тысяч новых случаев COVID-19 За последние сутки в России выявили 9 709 новых случаев заболевания COVID-19, и 4116 из них протекали бессимптомно. Общее число инфицированных составляет 281 752. Второй день подряд новых пациентов с подтвержденным коронавирусом меньше 10 тысяч. Об этом сообщили в оперативном штабе. Согласно данным, суточный рост составил 3,6%. Больше всего новых случаев в Москве 3 855, 907 в Московской области, 451 в Санкт-Петербурге, 281 в Нижегородской области. Количество выздоровевших пациентов возросло до 67 373, за сутки выписали 4 207 человек.

Истек срок контракта о транзите российского газа через Польшу Срок действия соглашения о транзите российского газа по польскому участку газопровода «Ямал — Европа» истек. Об этом сообщила компания Gaz System. Уточняется, что контракт перестал действовать сегодня в 09.00 по московскому времени. В компании заявили, что резервирование мощности на польском участке будет осуществляться в соответствии с правилами Евросоюза. Ранее сообщалось, что Варшава отказалась продлевать, подписанный еще в начале 90-х, контракт на транзит российского газа через свою территорию. Напомним, газопровод «Ямал – Европа» пропускной способностью около 33 млрд кубометров газа в год проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии.

Украина меняет состав своей делегации в Минске Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев представит своих кандидатов от неподконтрольных территорий Донбасса на следующей встрече контактной группы. Ермак подчеркнул, что согласовывать исполнение минских договоренностей с представителями Донецкой и Луганской народных республик Незалежная не намерена. Ранее президент Украины Владимир Зеленский обновил состав контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. В МИД ДНР заявили, что замена представителей Киева на переговорах не принесла подвижек в мирном урегулировании конфликта. Несмотря на продолжающиеся переговоры контактной группы, перестрелки в Донбассе продолжаются до сих пор.