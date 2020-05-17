Выпускники военного училища ЛНА в Токре помогут очистить Ливию от террористов

Токра, 17 мая. В городе Токра состоялась торжественная церемония окончания учебы выпускников городского военного училища Ливийской национальной армии (ЛНА). Видеозапись с места событий опубликована в аккаунте Отдела военной информации ЛНА в Facebook.

Отмечается, что в Токре завершилось обучение 5-го состава выпускников военного училища. Многие из них в скором времени смогут помочь своей стране, продолжив усилия фельдмаршала Халифы Хафтара по очищению Ливии от терроризма и иностранных захватчиков.

Следует напомнить, что в североафриканской стране продолжают наблюдаться боевые действия и вооруженные провокации со стороны террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС), игнорирующих все призывы к перемирию. Ситуация в значительной степени усугубляется вмешательством Турции, в огромных количествах поставляющей боевикам оружие, бронированную технику и современное военное оборудование. При этом между радикалами и Анкарой наблюдается интенсивное авиасообщение, хотя ранее был подписан указ о закрытии воздушного пространства из-за угрозы распространения коронавируса.

Международное сообщество на раз обращалось к Турции с призывом остановить интервенцию в Ливии, однако Анкара отвечает на них отказом.