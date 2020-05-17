Асад защищает Сирию от коронавируса, улучшая условия жизни беженцев внутри страны

Улучшение жизни вынужденно перемещенных граждан, восстановление инфраструктуры на освобожденных территориях и успешная борьба с коронавирусом — как сирийскому правительству во главе с Башаром Асадом удается нормализовать жизнь в стране после долгих лет войны, Федеральному агентству новостей прокомментировал политолог Андрей Кошкин.

Создание лучших условий для беженцев

Правительство сирийской провинции Эль-Кунейтра в сотрудничестве с рядом правительственных организаций провели кампанию по разбору завалов и свалок рядом с местами проживания вынужденно перемещенных лиц в пригороде Дамаска. Информацию об этом приводит сирийское информационное агентство SANA.

Согласно заявлению главы администрации провинции Эль-Кунейтра Хусейна Исаака, проводимые работы направлены на улучшение условий жизни перемещенных лиц, которые вынуждены оставаться в таком положении из-за невозможности вернуться в свои дома. Кроме того, данные меры должны стать одним из инструментов в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019.

По словам директора отдела по утилизации твердых отходов Абдулы Гани Джафара, разбор завалов, преимущественно из камней и щебня, а также свалок, будет дополнением к работам по дезинфекции общественным мест, включая дороги, школы, мечети и магазины. Как считают сирийские власти, это позволит противодействовать новым случаям заражения в стране.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал о важности улучшения жизни вынужденно перемещенных лиц в Сирии.

По словам собеседника ФАН, необходимо признать тот факт, что начавшиеся в 2011 году боевые действия на территории Сирии заставили очень многих жителей покинуть свои дома и передвигаться внутри страны и даже пересекать границу.

«Именно поэтому основным фактором наступления периода мирного развития будет возвращения беженцев, о чем неоднократно говорили представители как сирийского, так и российского правительств. Мы видим, что на сегодняшний день официальным Дамаском на подконтрольных территориях делает все, чтобы люди могли вернуться и начать жить мирной жизнью: строить дома, работать, развивать экономику и чувствовать себя в безопасности. Однако это не быстрый процесс, прежде всего из-за противодействия со стороны Запада, в том числе Турции. Конкретно сказать, сколько сейчас внутреннеперемещенных лиц находится в этой провинции, довольно сложно. Тут необходима работа сирийского правительства совместно с российскими специалистами из Центра по примирению враждующих сторон», — говорит эксперт.

Восстановление мирной жизни

По словам политолога, на сегодняшний день перед правительством Сирии во главе с Башаром Асадом стоит первоочередная задача – создать все условия, в том числе экономические, социальные и военные, которые благоприятствовали возвращению в свои дома жителей страны. И это касается нет только беженцев внутри страны, но и тех, кто проживает за рубежом. Однако пока идет этот процесс, необходимо уделять внимание условиям жизни вынужденно перемещенных лиц.

«Конечно же тут важно восстановление инфраструктуры, а также создание социальных условий, которые подталкивали и давали возможность людям налаживать свою жизнь», — отмечает Андрей Кошкин.

Успешная борьба с коронавирусом

Согласно официальной статистике, на сегодняшний день в Сирии зафиксирован 51 случай заражения коронавирусной инфекцией. Это довольно низкий показатель по сравнению с другими странами региона.

Добиться этого сирийскому правительству во главе с президентом Башаром Асадом удалось благодаря введению своевременных мер по сдерживанию распространения вируса. Власти запретили перемещение между провинциями без особой причины, объявили о закрытии магазинов, кафе и кальянных, а также начали регулярную дезинфекцию общественных мест.

Как считает собеседник ФАН, разбор завалов и различных свалок положительно сказывается не только на условиях жизни внутрисирийских беженцев, но и на борьбе с распространением коронавирусной инфекции.