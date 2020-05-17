Триполи остался без воды из-за некомпетентности режима ПНС

Триполи, 17 мая. Водоснабжение в ливийской столице будет восстановлено через несколько дней, на это потребуется как минимум 48 часов. Об этом со ссылкой на компетентные источники сообщает Afrigate News.

Как отмечает собеседник издания, по состоянию системы подачи воды на данный момент сложно определить, сколько времени потребуется на ее восстановление. Подчеркивается, что это может быть сделано не ранее, через два дня.

Ливийская национальная армия (ЛНА) обращает внимание международного сообщества на сложную ситуацию в Триполи, оккупированном боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Ранее пользователь Twitter сообщил об обстрелах группировок ПНС по жилым кварталам. Радикалы опробовали новые 120-миллимитровые минометы Aselsan Alkar, доставленные Турцией. Другой ливиец рассказал о пытках в подвале больницы. По его словам, в подвальном помещении здания госпиталя в районе Абу-Салим радикалы пытают десятки людей, которые не согласны с политикой, навязываемой ПНС.