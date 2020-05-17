В Сети высмеяли неожиданные «открытия» в украинском учебнике по географии

Киев, 17 мая. Учебник по географии, предназначенный для украинских учеников 8 классов, утверждает, что французы и евреи могли прийти на свои земли из украинской Галичины, а белорусы не является славянами. В Сети высмеяли неожиданные «открытия» авторов.

В учебнике, рекомендованном Министерством образования и науки Украины, говорится, что древний язык индийцев — санскрит — близок украинскому языку.

«И географические названия западных и южных стран и народов, такие как Галатея, галилеяне, Франция (Галлия), Галисия в Испании или Португалия (Порту-Галлия), вероятно, указывают на то, что предки современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турок могли прийти на эти земли с украинской Галичины», — утверждают авторы учебников П. Масляк и С. Капирулина.

Не менее странной выглядит позиция составителей учебного материла об этнической принадлежности белорусов. Авторы вычеркнули белорусов, русских и болгары из числа славянских народов.

«Славяноязычные россияне имеют угро-финское происхождение, а ближайшие к ним по языку болгары — тюркское. Языково ближайшие к украинцам белорусы и поляки тоже имеют разное генетическое происхождение. Поляки — славянское, а белорусы — балтийское», — уверяют авторы.

В Сети были шокированы новшествам, которые преподносят украинским школьникам под соусом «правды», и высмеяли украинских авторов учебника.

«Французы и евреи могли прийти на свои земли из украинской Галичины» — французы и евреи ржут, запрокинув головы назад», — написала Наталья Нестерова.

«Теперь весь мир знает, что Моисей увел евреев не из Египта, а из Галиции», — добавил Илья Пилюлькин.