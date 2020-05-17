Уникальные картины из дерева создает династия резчиков. ФАН-ТВ

Когда секреты владения ремеслом передаются из поколения в поколение ­— складываются целые династии. Так случилось и с семьей резчиков из Брянска с говорящей фамилией — Дубовик. И женщины, и мужчины в ней — искусные мастера стамески.

Евгений Дубовик рассказывает, что выбора профессии у него фактически не было — деды и прадеды строили мельницы и церкви, отец — столяр с золотыми руками.

«Когда мы гуляли с отцом по лесу, я наблюдал, как в его руках корешки и веточки причудливой формы превращаются в разных животных и птиц. Я понимал, что мне хотелось создать нечто подобное», — признается Евгений.

Впервые отец вручил маленькому Жене стамеску и разделочную доску, когда тому было шесть лет. Сейчас Евгению 34 года: он стал не только достойным продолжателем семейного дела, но и выработал свой авторский стиль. Его работы отличаются более четкими, острыми линиями и авангардными композициями.

«Каждая картина индивидуальна, потому что это все-таки не шаблонная резьба, не машинная. Резец в каждом щите идет в своем направлении. Он выдает свою живинку. Каждая картина воодушевляет», — убежден резчик.

Дерево для своих работ мастера подбирают и готовят очень тщательно: породу сушат три года, чтобы готовая картина впоследствии не потрескалась. Для лучшего сохранения Дубовики разработали и свой уникальный воск, которым покрывают изделия.

За годы творчества у мастера прошло несколько выставок в России и за рубежом, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Брюсселе и Кельне.