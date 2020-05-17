Жена Петросяна повздорила с назвавшими ее бабкой «карантинными критиками»

Москва, 17 мая. Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова повздорила с подписчиками в Instagram, которые не оценили по достоинству выбранный ею образ — яркий малиновый плащ с коричневой косынкой.

Брухунова в своем аккаунте активно делится советами по моде и стилю и показывает разнообразные наряды. Некоторые приводят фанатов в восторг, другие же могут вызвать недоумение, как и случилось на днях.

Девушка продемонстрировала выбранный ею для прогулки образ — малиновый плащ, а также платье, косынку, сумочку и туфли коричневого цвета. Наряду с одобрительными отзывами супруга Петросяна столкнулась с неприкрытой критикой.

Подписчики тут же сравнили Брухунову в косынке с «бабкой» и высказали ряд других нелестных слов в ее адрес.

«Новые русские бабки в городе», — пошутила vikabobkova85, добавив смеющийся смайл.

Брухунова не стерпела потока иронии и негатива в свой адрес и обратилась к «карантинным критикам», как она их назвала, с гневной речью.

«Не утруждайтесь написанием длинных комментов: страшила, старуха и так далее. Не позорьте себя и загляните в Vogue. А потом возвращайтесь и, если что-то захотите написать, welcome!» — такие фразы она добавила в свой пост.

Кроме того, девушка в Instagram Stories разместила несколько снимков известных представительниц прекрасного пола и сравнила себя с Жаклин Кеннеди, Грейс Келли и Одри Хепберн.

«Унижая меня и называя «бабкой», вы показываете все свое невежество и неосведомленность», — отрезала она.

Брухунова ранее поделилась, чем кормит 74-летнего супруга. Блогер Лена Миро в ответ предупредила, что такие «кулинарные извращения» вполне способны отправить Петросяна на тот свет.