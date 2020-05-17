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Тобрук провел совещание по улучшению качества жизни в муниципалитете Сабха

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Тобрук провел совещание по улучшению качества жизни в муниципалитете Сабха

Тобрук, 17 мая. Временное правительство Ливии отчиталось о работах, направленных на улучшение социального сектора ливийского муниципалитета Сабха. Подробности сообщаются в официальном аккаунте тобрукского правительства в Facebook

Накануне, 16 мая, состоялось совещание под руководством главы Временного правительства Абдаллы Тани с представителями администрации муниципалитета Сабха. На встрече рассматривались текущие жилищные условия, реализация ранее утвержденных социальных проектов. 

Внимание также было уделено механизмам, на основе которых осуществляется снабжение жителей и предприятий муниципалитета газом, топливом и продовольствием. Стороны предложили несколько вариантов повышения качества в сфере водоснабжения и здравоохранения. Итогом совещания стало указание в срочном порядке разработать меры, которые позволят как можно быстрее воплотить в жизнь все инициативы, одобренные на обсуждении. 

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