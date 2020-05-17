Голикова заверила, что больницам невыгодно занижать данные о смертности от коронавируса

Петропавловск-Камчатский, 17 мая. Больницам невыгодно занижать данные о смертности пациентов от коронавируса в том числе из-за тарифов на лечение таких пациентов. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, уровень летальности от COVID-19 в России в семь с половиной раз ниже мирового​​​. Вице-премьер отметила, что смертность представляет собой принципиально другой показатель, который считается на население, а официальные данные по причинам смерти за апрель будут известны в конце мая.

Голикова пояснила, что в настоящее время есть только данные, связанные с оперативной статистикой, которую собирает налоговая служба. Именно она аккумулирует информацию из ЗАГСов.

Традиционная сверка данных по всем причинам смерти за апрель будет производиться после 20 мая.

«…не надо даже думать, что наши врачи пытаются каким-то образом скрыть: COVID — не COVID. Это совсем не про наших врачей, это я вам точно могу сказать», — заверила Голикова в эфире телеканала «Россия-1».

Голикова уточнила, что лечение коронавируса оплачивается из средств обязательного медицинского страхования (ОМС), и в каждом регионе на него установлен свой тариф, включающий зарплату медикам, препараты и расходные материалы.

«У нас достаточно большой тариф по лечению COVID. Он больше, чем тарифы по отдельным сердечно-сосудистым заболеваниям. И даже если брать экономический фактор, то, казалось бы, любая больница должна быть заинтересована в том, чтобы поставить больше COVID», — заметила Голикова.

За последние сутки в России подтверждено 9709 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, передает «ФедералПресс». Скончалось от SARS-CoV-2 94 человека, выздоровели 4207.