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Клинцевич призвал безжалостно наказать за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

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Клинцевич призвал безжалостно наказать за фото нацистов на «Бессмертном полку онлайн»

Следственный комитет России установил личности граждан, разместивших фотографии нацистских преступников в онлайн-акции «Бессмертный полк». Сенатор Франц Клинцевич призвал осудить их на максимальный срок и «заклеймить позором».

Причастными к провокации с размещением анкет с фото Гитлера, Гиммлера, Мюллера, Власова и других нацистов в ходе виртуального шествия «Бессмертного полка» оказались Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда и Вячеслав Круглов из Ульяновска, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Подозреваемых уже допросили следователи, по месту их жительства проведены обыски, возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма», то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала. Максимальное наказание за это преступление — три года лишения свободы.

Клинцевич призвал безжалостно наказать за фото нацистов на «Бессмертном полку онлайн»

«У нас достаточно лояльное законодательство, но позволяет по этому вопросу наказать преступников на достаточно серьезный тюремный срок. Я считаю, что эти люди должны получить сполна. То, что они совершили, должно быть известно всем. Их родители должны понимать, каких уродов они воспитали. И здесь не может быть никакой жалости. Потому что легкое журение может привести к еще более масштабным и дерзким издевательствам над памятью нашего народа в дальнейшем. Так шутить нельзя», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Сенатор отметил, что разбираться нужно не только с теми, кто в этом году регистрировал на «Бессмертный полк онлайн» фотографии нацистов, но и «с зарубежным контентом, который формировал мировоззрение провокаторов».

«Нужно разбираться, есть ли у подозреваемых контактеры, которые подсказали им этот «розыгрыш», как они говорят, и простимулировали провокацию. Следствие в ближайшее время даст исчерпывающий ответ на этот вопрос.

Но то, что наказание в любом случае должно быть максимальным, со всесторонним освещением инцидента в медиа-пространстве — с показом фотографий причастных к этой провокации, а заодно и их родителей, круга общения — это все должно быть обязательно. Никакие политкорректность и толерантность здесь неуместны. Эта ситуация должна быть для всего общества примером», — подчеркнул Клинцевич.

Клинцевич призвал безжалостно наказать за фото нацистов на «Бессмертном полку онлайн»

Парламентарий отметил, что, судя по страницам в соцсетях, некоторые фигуранты дела состоят в региональных штабах поддержки оппозиционного блогера Алексея Навального.

«Это может подтвердить довод о том, что есть системная смотивированная ситуация, которая имела далеко идущие последствия. Но я не верю, что Навальный является заказчиком этой провокации при всех его проколах. Он же не полный идиот, он русский человек…

Я считаю, что вот эта акция преследовала цель дискредитировать саму идею «Бессмертного полка», роль нашей страны в Победе над нацизмом, отношение наших сограждан к подвигу предков. Тут можно было бы такой огород нагородить и выдать такую идеологему, от которой бы волосы дыбом встали. И особенно это смаковали бы за бугром, показывая, как русские якобы не уважают свою Победу и издеваются над памятью советских воинов. Хорошо, что организаторы «Бессмертного полка» так оперативно отреагировали на возникшую ситуацию, а следователи вычислили причастных. Наказание для них, повторюсь, должно быть максимальным. Реставрация фашизма — то немыслимое, чудовищное деяние, которое на территории России не должно случиться никогда», — добавил Франц Клинцевич.

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