Клинцевич призвал безжалостно наказать за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

Следственный комитет России установил личности граждан, разместивших фотографии нацистских преступников в онлайн-акции «Бессмертный полк». Сенатор Франц Клинцевич призвал осудить их на максимальный срок и «заклеймить позором».

Причастными к провокации с размещением анкет с фото Гитлера, Гиммлера, Мюллера, Власова и других нацистов в ходе виртуального шествия «Бессмертного полка» оказались Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда и Вячеслав Круглов из Ульяновска, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Подозреваемых уже допросили следователи, по месту их жительства проведены обыски, возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма», то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала. Максимальное наказание за это преступление — три года лишения свободы.

«У нас достаточно лояльное законодательство, но позволяет по этому вопросу наказать преступников на достаточно серьезный тюремный срок. Я считаю, что эти люди должны получить сполна. То, что они совершили, должно быть известно всем. Их родители должны понимать, каких уродов они воспитали. И здесь не может быть никакой жалости. Потому что легкое журение может привести к еще более масштабным и дерзким издевательствам над памятью нашего народа в дальнейшем. Так шутить нельзя», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Сенатор отметил, что разбираться нужно не только с теми, кто в этом году регистрировал на «Бессмертный полк онлайн» фотографии нацистов, но и «с зарубежным контентом, который формировал мировоззрение провокаторов».

«Нужно разбираться, есть ли у подозреваемых контактеры, которые подсказали им этот «розыгрыш», как они говорят, и простимулировали провокацию. Следствие в ближайшее время даст исчерпывающий ответ на этот вопрос. Но то, что наказание в любом случае должно быть максимальным, со всесторонним освещением инцидента в медиа-пространстве — с показом фотографий причастных к этой провокации, а заодно и их родителей, круга общения — это все должно быть обязательно. Никакие политкорректность и толерантность здесь неуместны. Эта ситуация должна быть для всего общества примером», — подчеркнул Клинцевич.

Парламентарий отметил, что, судя по страницам в соцсетях, некоторые фигуранты дела состоят в региональных штабах поддержки оппозиционного блогера Алексея Навального.