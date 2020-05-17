Клинцевич призвал безжалостно наказать за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

Следственный комитет России установил личности граждан, разместивших фотографии нацистских преступников в онлайн-акции «Бессмертный полк». Сенатор Франц Клинцевич призвал осудить их на максимальный срок и «заклеймить позором».
Причастными к провокации с размещением анкет с фото Гитлера, Гиммлера, Мюллера, Власова и других нацистов в ходе виртуального шествия «Бессмертного полка» оказались Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда и Вячеслав Круглов из Ульяновска, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Подозреваемых уже допросили следователи, по месту их жительства проведены обыски, возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма», то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала. Максимальное наказание за это преступление — три года лишения свободы.
«У нас достаточно лояльное законодательство, но позволяет по этому вопросу наказать преступников на достаточно серьезный тюремный срок. Я считаю, что эти люди должны получить сполна. То, что они совершили, должно быть известно всем. Их родители должны понимать, каких уродов они воспитали. И здесь не может быть никакой жалости. Потому что легкое журение может привести к еще более масштабным и дерзким издевательствам над памятью нашего народа в дальнейшем. Так шутить нельзя», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей член Совета Федерации Франц Клинцевич.
Сенатор отметил, что разбираться нужно не только с теми, кто в этом году регистрировал на «Бессмертный полк онлайн» фотографии нацистов, но и «с зарубежным контентом, который формировал мировоззрение провокаторов».
«Нужно разбираться, есть ли у подозреваемых контактеры, которые подсказали им этот «розыгрыш», как они говорят, и простимулировали провокацию. Следствие в ближайшее время даст исчерпывающий ответ на этот вопрос.
Но то, что наказание в любом случае должно быть максимальным, со всесторонним освещением инцидента в медиа-пространстве — с показом фотографий причастных к этой провокации, а заодно и их родителей, круга общения — это все должно быть обязательно. Никакие политкорректность и толерантность здесь неуместны. Эта ситуация должна быть для всего общества примером», — подчеркнул Клинцевич.
Парламентарий отметил, что, судя по страницам в соцсетях, некоторые фигуранты дела состоят в региональных штабах поддержки оппозиционного блогера Алексея Навального.
«Это может подтвердить довод о том, что есть системная смотивированная ситуация, которая имела далеко идущие последствия. Но я не верю, что Навальный является заказчиком этой провокации при всех его проколах. Он же не полный идиот, он русский человек…
Я считаю, что вот эта акция преследовала цель дискредитировать саму идею «Бессмертного полка», роль нашей страны в Победе над нацизмом, отношение наших сограждан к подвигу предков. Тут можно было бы такой огород нагородить и выдать такую идеологему, от которой бы волосы дыбом встали. И особенно это смаковали бы за бугром, показывая, как русские якобы не уважают свою Победу и издеваются над памятью советских воинов. Хорошо, что организаторы «Бессмертного полка» так оперативно отреагировали на возникшую ситуацию, а следователи вычислили причастных. Наказание для них, повторюсь, должно быть максимальным. Реставрация фашизма — то немыслимое, чудовищное деяние, которое на территории России не должно случиться никогда», — добавил Франц Клинцевич.