Новую стратегию Украины по Донбассу назвали откровенным саботажем

Москва, 17 мая. Новая стратегия Украины по Донбассу, которую собирается проработать украинский лидер Владимир Зеленский, превратится в очередной повод отсрочить выполнение Минских соглашений, считает доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

Он напомнил, что на последней встрече «нормандской четверки» Зеленский говорил о необходимости обмена по принципу «всех на всех», после которого он намеревался приступить к выполнению договоренностей. Однако этого не последовало, эксперт не исключил, что причина бездействия главы Украины кроется в том, что Зеленский недоволен формантом Минских соглашений.

«Президент Украины неоднократно заявлял о том, что хотел бы изменить формат Минских соглашений или вовсе отказаться от них. Но так просто предпринять подобное он не может, так как это привело бы к негативной реакции со стороны Франции и Германии», — указал эксперт в беседе с «Экономикой сегодня».

В связи с этим Зеленский старается избегать выполнения всех условий, придумывая различные причины, которые бы позволили ему отодвинуть срок выполнения своих обязательств.

«Все действия Зеленского направлены либо на затягивание выполнения Минских соглашений, либо на их откровенный саботаж», — констатировал Топорнин.

Более того, привлечение дополнительных лиц к переговорам приведет к тому, что процесс застопорится и будет снова отложен на неопределенный срок.

Эксперт также обратил внимание на рейтинг украинского лидера, который в начале года упал до рекордной отметки. По его мнению, негативное мнение многих украинцев о присвоении ДНР и ЛНР особого статуса заметно влияет на решения Зеленского, который «пытается учесть настроения населения».