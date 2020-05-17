В Киеве объяснили, чем Усик и Ломаченко «заслужили» место в базе «Миротворца»

Киев, 17 мая. Боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко «заслужили почетное место» в базе «Миротворца» участием в «медийных диверсиях» против Украины. Об этом заявила экс-чемпионка мира по кикбоксингу и претендентка на чемпионский титул по профессиональному боксу Елена Твердохлеб.

Недавно стало известно, что украинские спортсмены оказались в черном списке скандального сайта «Миротворец». Причиной называлось их участие в съемках документального фильма о религии, дружбе и спорте «Здравствуй, брат! Христос воскрес». Боксеров обвинили в «антиукраинских пропагандистских мероприятиях».

К негодованию модераторов «Миротворца» присоединилась и Твердохлеб, которая эмоционально заявила о будто бы имеющей место быть «связи» украинских боксеров с российскими спецслужбами. Она припомнила Усику недвижимость и родственников в Крыму, каким-то непонятным образом соотнеся воссоединение полуострова с РФ с «возникшими обязательствами» боксера перед ФСБ.

«А Ломаченко, скорее всего, у него под наблюдением, как у кума», — объяснила Твердохлеб без каких-либо доказательств своих слов.

Экс-чемпионка заодно нарекла ничего не подозревающих боксеров «агентами Кремля», которых «используют для пропаганды».

«И никакая массовая критика болельщиков не остановит и не изменит «мировоззрение» Усика или Ломаченко. <…> Потому что это не их война, они за мир… за «русский мир», — заключила уверенная в своей позиции Твердохлеб.

Напомним, скандальный сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На портале публикуют персональные данные тех, кто якобы «угрожает нацбезопасности Украины». В списки сайта попадают личные данные журналистов, артистов и политиков, которые, по мнению авторов ресурса, ведут «антиукраинскую» деятельность. По требованию представителя Евросоюза проект в свое время был закрыт, однако позже возобновил свою деятельность.