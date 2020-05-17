Шокированный Прилучный показал поклонникам обратную сторону популярности

Москва, 17 мая. Известный актер Павел Прилучный продемонстрировал поклонникам обратную сторону популярности. Он рассказал, как к его загородному дому пришли незваные гости, которые убеждали его в родственных связях.

В своем Instagram Прилучный опубликовал видео беседы с двумя незнакомцами, которая состоялась поблизости от его дома. Молодой человек в инвалидном кресле и девушка караулили звезду «Мажора», чтобы рассказать ему, что последняя является его потерянной сестрой, с которой актера почти 30 лет назад разлучили в американском роддоме.

Оказалось, что ранее молодые люди вели переписку с Прилучным в Сети и после этого смогли найти его дом. Они рассказали, что девушка больна раком мозга и беременна.

Однако для актера это известие оказалось большим сюрпризом, поскольку лично он ни с кем не общался. Шокированный Прилучный обратился к фанатам с просьбой не верить фейкам.

«Да, ребята, это, конечно, жуть. Получается, вы переписывались с фейком «ВКонтакте» и приехали сюда, чтобы ждать меня. Друзья, никогда не верьте «фейкам» и особенно «Контакту». Есть официальные страницы, за ними и следите, пожалуйста», — обратился он к подписчикам.

Из разговора Прилучный сделал вывод, что, скорее всего, общался с душевно больными людьми. Эта встреча произвела на актера сильное впечатление, так как он продолжил рассуждать о ней, когда уже ушел от незнакомцев.