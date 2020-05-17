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Посла Китая в Израиле нашли мертвым в постели

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Посла Китая в Израиле нашли мертвым в постели

Герцлия, 17 мая. Посол Китая в Израиле Ду Вэй был обнаружен мертвым в своем доме в Герцлии. Об этом сообщили местные СМИ.

«Хотя причина смерти до сих пор не раскрыта, источники сообщают, что посол ночью перенес остановку сердца и был найден мертвым в своей постели своим помощником», — говорится в сообщении.

Полиция начала расследование, им предстоит установить все обстоятельства произошедшего. МИД Израиля тем временем выразил соболезнования родным и близким Ду Вэя.

Дипломату было 57 лет. Ранее, а именно с 2016 по 2020 год, он занимал должность посла КНР на Украине.

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Источник: Ynetnews.com
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