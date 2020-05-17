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Сирия новости 17 мая 12.30: боевики СНА ранили 7 человек в Алеппо, взрыв мины убил трех членов SDF в Дейр-эз-Зоре

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Сирия новости 17 мая 12.30: боевики СНА ранили 7 человек в Алеппо, взрыв мины убил трех членов SDF в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 17 мая. На севере Алеппо при перестрелке боевиков «Сирийской национальной армии» пострадали семь человек. Взрыв мины убил трех членов «Демократических сил Сирии» в Дейр-эз-Зоре. В Хасаке по вине протурецких сил уничтожены десятки гектаров посевов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: отразили нападение боевиков в Идлибе и провели воздушную разведку с помощью беспилотников. 

ВС Турции и союзные силы: направили в Идлиб конвой военной и строительной техники. 

«Сирийская национальная армия» (СНА): уничтожила десятки гектаров посевов и убила мирного жителя в Хасаке; устроила перестрелку на севере Алеппо.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в установке бомбы на пути следования автомобиля курдских боевиков в Дейр-эз-Зоре. 

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла позиции правительственных войск на юге Идлиба. 

«Демократические силы Сирии» (SDF): лишились троих боевиков при взрыве мины-ловушки в Дейр-эз-Зоре. 

Текущая расстановка сил в Сирии

Провинция Алеппо

Провинция Алеппо

На севере провинции продолжаются боестолкновения между различными группировками, входящими в состав «Сирийской национальной армии». Как сообщает Telegram-канал «Вестник Дамаска», у города Аль-Баб утром произошла перестрелка между боевиками «Дивизии аль-Хамза» и «Аль-Джебхат аш-Шамия». По предварительным данным, семь мирных жителей получили ранения и были доставлены в больницу, на месте скончались двое. Обстрел также спровоцировал пожар, на тушение которого прибыли отряды «Белых касок». Причина конфликта между двумя группировками неизвестна.

Провинция Идлиб

Провинция Идлиб

На юге провинции боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» в очередной раз спровоцировали боестолкновение с правительственными войсками. Как передает агентство Step News, на рассвете бои отмечались у поселения Рувейха. Также источник передал сведения об интенсификации разведывательных вылетов дронов САА в указанном районе.

Telegram-канала Sahelshami сообщает, что в провинции с территории Турции зашел конвой тяжелой военной техники и грузовиков с материально-технических обеспечением для турецких военных. Колонна техники пересекла границу через пункт «Кафр-Лусин» на севере провинции, после чего направилась к наблюдательным пунктам турецкой армии.

Провинция Ракка

Провинция Ракка

В зоне оккупации «Демократических сил Сирии» прогремел взрыв. Как передает агентство Aleppo AMC, инцидент произошел в поселения Аль-Хайаля к западу от города Ракка, где на пути следования автомобиля боевиков SDF детонировала самодельная мина. Погибли трое боевиков, которые находились в автомобиле в момент детонации бомбы. Силы безопасности SDF обвиняют в установке мины террористов запрещенного в РФ «Исламского государства». Несмотря на регулярные рейды SDF и спецназа международной коалиции, «спящие ячейки» ИГ до сих пор сохранили свое присутствие и совершают нападения.

Провинция Хасака

Провинция Хасака

Агентство SANA передает, что силы турецкой армии с поддержкой боевиков «Сирийской национальной армии» открыли огонь по гражданскому автомобилю к западу от города Рас аль-Эйн. В результате обстрела погиб гражданский, другой мирный житель получил ранение.

Источник также сообщил позднее, что у боевики подконтрольных Турции группировок «Дивизия Султан Мурад», «Ахрар аш-Шаркыя» и «Лива аль-Муатасим» подожгли сельскохозяйственные участки в окрестностях деревни Тель-Тамр из-за междоусобных разборок. Боевики не смогли мирным путем разделить сферы влияния на севере провинции и распределить урожай. Директор департамента сельского хозяйства Раджаб Саляма заявил корреспонденту SANA, что оценка нанесенного ущерба потребует времени, по предварительным данным боевики уничтожили десятки гектаров посевов пшеницы и ячменя.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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