Сирия, 17 мая. На севере Алеппо при перестрелке боевиков «Сирийской национальной армии» пострадали семь человек. Взрыв мины убил трех членов «Демократических сил Сирии» в Дейр-эз-Зоре. В Хасаке по вине протурецких сил уничтожены десятки гектаров посевов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: отразили нападение боевиков в Идлибе и провели воздушную разведку с помощью беспилотников.

ВС Турции и союзные силы: направили в Идлиб конвой военной и строительной техники.

«Сирийская национальная армия» (СНА): уничтожила десятки гектаров посевов и убила мирного жителя в Хасаке; устроила перестрелку на севере Алеппо.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в установке бомбы на пути следования автомобиля курдских боевиков в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла позиции правительственных войск на юге Идлиба.

«Демократические силы Сирии» (SDF): лишились троих боевиков при взрыве мины-ловушки в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

На севере провинции продолжаются боестолкновения между различными группировками, входящими в состав «Сирийской национальной армии». Как сообщает Telegram-канал «Вестник Дамаска», у города Аль-Баб утром произошла перестрелка между боевиками «Дивизии аль-Хамза» и «Аль-Джебхат аш-Шамия». По предварительным данным, семь мирных жителей получили ранения и были доставлены в больницу, на месте скончались двое. Обстрел также спровоцировал пожар, на тушение которого прибыли отряды «Белых касок». Причина конфликта между двумя группировками неизвестна.

Провинция Идлиб

На юге провинции боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» в очередной раз спровоцировали боестолкновение с правительственными войсками. Как передает агентство Step News, на рассвете бои отмечались у поселения Рувейха. Также источник передал сведения об интенсификации разведывательных вылетов дронов САА в указанном районе.

Telegram-канала Sahelshami сообщает, что в провинции с территории Турции зашел конвой тяжелой военной техники и грузовиков с материально-технических обеспечением для турецких военных. Колонна техники пересекла границу через пункт «Кафр-Лусин» на севере провинции, после чего направилась к наблюдательным пунктам турецкой армии.

Провинция Ракка

В зоне оккупации «Демократических сил Сирии» прогремел взрыв. Как передает агентство Aleppo AMC, инцидент произошел в поселения Аль-Хайаля к западу от города Ракка, где на пути следования автомобиля боевиков SDF детонировала самодельная мина. Погибли трое боевиков, которые находились в автомобиле в момент детонации бомбы. Силы безопасности SDF обвиняют в установке мины террористов запрещенного в РФ «Исламского государства». Несмотря на регулярные рейды SDF и спецназа международной коалиции, «спящие ячейки» ИГ до сих пор сохранили свое присутствие и совершают нападения.

Провинция Хасака

Агентство SANA передает, что силы турецкой армии с поддержкой боевиков «Сирийской национальной армии» открыли огонь по гражданскому автомобилю к западу от города Рас аль-Эйн. В результате обстрела погиб гражданский, другой мирный житель получил ранение.

Источник также сообщил позднее, что у боевики подконтрольных Турции группировок «Дивизия Султан Мурад», «Ахрар аш-Шаркыя» и «Лива аль-Муатасим» подожгли сельскохозяйственные участки в окрестностях деревни Тель-Тамр из-за междоусобных разборок. Боевики не смогли мирным путем разделить сферы влияния на севере провинции и распределить урожай. Директор департамента сельского хозяйства Раджаб Саляма заявил корреспонденту SANA, что оценка нанесенного ущерба потребует времени, по предварительным данным боевики уничтожили десятки гектаров посевов пшеницы и ячменя.

1 Организация запрещена на территории РФ.