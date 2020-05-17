Автомобиль скорой помощи попал в жуткое ДТП в Барнауле

Барнаул, 17 мая. Иномарка столкнулась с машиной скорой в Барнауле, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Авария произошла вечером 16 мая на Комсомольском проспекте. За рулем Mitsubishi находился 25-летний молодой человек, он врезался в УАЗ.

После сильного удара скорую отбросила в сторону, автомобиль перевернулся. Водитель скорой и фельдшер получили травмы, их госпитализировали. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось о страшном ДТП в Мордовии, при котором погиб водитель иномарки, врезавшийся в дерево.

Еще два человека разбились насмерть в Новгородской области, где автомобиль полицейских съехал в кювет. Жертвами ДТП стали правоохранитель и задержанный гражданин.