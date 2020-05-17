Правительство РФ разрешило иностранным спортсменам вернуться в страну

Москва, 17 мая. Иностранные спортсмены и члены тренерских штабов в ближайшее время смогут вернуться в Россию. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

«Необходимые для этого изменения внесены в распоряжение правительства «О временном ограничении въезда в РФ», — говорится в сообщении.

Решение распространяется на тех, кто имеет действующий трудовой договор с российской спортивной организацией.

Спортсмены, как и все прибывшие из-за рубежа, будут обязаны выдержать 14-дневный карантин, а также будут находиться под наблюдением врачей.

Отмечается, что это поможет профессиональным спортивным организациям, в том числе представленным в Российской премьер-лиге (РПЛ) футбольным клубам, возобновить тренировки после смягчения ограничений, введенных в связи с осложнением эпидемиологической обстановки из-за коронавируса.

Отмена спортивных мероприятий отразилась на подготовке спортсменов по всему миру. Однако многие стараются не терять время впустую и проводят свои тренировки в Сети, вдохновляя друг друга и соотечественников на физические нагрузки в условиях самоизоляции.

Корреспондент Федерального агентства новостей ранее узнал, какие сложности сейчас испытывают спортсмены-конькобежцы, боксеры, биатлонисты и футболисты, и какой урон коронавирус наносит профессиональному спорту в России.

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