Звезда «Кривого зеркала» Вашуков рассказал о состоянии после госпитализации

Москва, 17 мая. Звезда шоу «Кривое зеркало» Михаил Вашуков находится на обследовании. Об этом рассказал сам артист, комментируя новость о госпитализации.

Ранее в СМИ просочилась информация, что у артиста диагностировали пневмонию и отправили в больницу. В разговоре с телеканалом «360» он сообщил, что сдал тест на коронавирус, но пока результаты анализа не пришли.

По словам юмориста, с ним все в порядке и сейчас он проходит обследование

«У меня все хорошо. Я сейчас прохожу обследование. Позвоните через месячишко», — сказал юморист в интервью «Пятому каналу».

Стоит отметить, что во время пандемии коронавируса многие звезды российской эстрады попали в больницу. В частности, певцы Лев Лещенко, Стас Михайлов, Надежда Бабкина, актриса Татьяна Васильева и историк моды Александр Васильев.

Михаил Вашуков — российский комик, получивший известность благодаря юмористической программе «Кривое зеркало». Тогда артист выступал в паре с Николаем Бандуриным, несколько лет назад дуэт куплетистов распался, но иногда они выступают вместе.

Пандемия коронавируса охватила практически все страны мира. На сегодняшний день в мире число заболевших превысило 4,7 млн, выздоровели 1,8 млн человек, скончались 313 тысяч. В топ-5 стран по числу выявленных случаев коронавируса вошли США, Испания, Россия, Великобритания и Бразилия.