Пандемия и Карантин поселились в мексиканском зоопарке. ФАН-ТВ

Сотрудники зоопарка «Africa Bio», расположенного в мексиканской Кордове, дают только что родившимся детенышам клички в духе времени. На свет уже появились тигренок Ковид, а также пумы Карантин и Пандемия.

Новорожденные малыши чувствуют себя замечательно. В зоопарке уверенны, что клички никак не отразятся и на психологическом здоровье зверей.

«Имена Ковид, Пандемия и Карантин никак на них психологически не влияют и не повлияют, потому что они никогда не поймут, что так названы. Это не в честь коронавируса, а с целью создания осведомленности по всей планете о том, что нам нужно быть более ответственными, более социальными, нам нужно объединиться», — пояснил менеджер зоопарка «Africa Bio» Гонзало Родригез Диаз.

Первым на свет появился бенгальский тигренок Ковид. Его мать — восьмилетняя цирковая тигрица, участвовавшая во многих представлениях. После травмы бедра ей понадобилась специализированная помощь ветеринаров, и так она попала в зоопарк «Africa Bio». Маленькие пумы Пандемия и Карантин тоже из цирковой семьи. Сейчас животные осваивают территорию парка и учатся пить молоко из бутылочки.