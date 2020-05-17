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Пандемия и Карантин поселились в мексиканском зоопарке. ФАН-ТВ

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Сотрудники зоопарка «Africa Bio», расположенного в мексиканской Кордове, дают только что родившимся детенышам клички в духе времени. На свет уже появились тигренок Ковид, а также пумы Карантин и Пандемия. 

Пандемия и Карантин поселились в мексиканском зоопарке. ФАН-ТВ

Новорожденные малыши чувствуют себя замечательно. В зоопарке уверенны, что клички никак не отразятся и на психологическом здоровье зверей.

Пандемия и Карантин поселились в мексиканском зоопарке. ФАН-ТВ

«Имена Ковид, Пандемия и Карантин никак на них психологически не влияют и не повлияют, потому что они никогда не поймут, что так названы. Это не в честь коронавируса, а с целью создания осведомленности по всей планете о том, что нам нужно быть более ответственными, более социальными, нам нужно объединиться», — пояснил менеджер зоопарка «Africa Bio» Гонзало Родригез Диаз.

Пандемия и Карантин поселились в мексиканском зоопарке. ФАН-ТВ

Первым на свет появился бенгальский тигренок Ковид. Его мать — восьмилетняя цирковая тигрица, участвовавшая во многих представлениях. После травмы бедра ей понадобилась специализированная помощь ветеринаров, и так она попала в зоопарк «Africa Bio». Маленькие пумы Пандемия и Карантин тоже из цирковой семьи. Сейчас животные осваивают территорию парка и учатся пить молоко из бутылочки.

Пандемия и Карантин поселились в мексиканском зоопарке. ФАН-ТВ

«Тот факт, что мы находимся на карантине из-за пандемии коронавируса COVID-19, должен быть как-то представлен, мы не должны об этом забывать, поэтому мы так их назвали, чтобы увеличить осведомленность, для того, чтобы люди уважали животных», — отметил ветеринар зоопарка «Africa Bio» Эдит Батиста.

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