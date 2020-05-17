ФАН призывает «Альянс врачей» опубликовать отчет о тратах на покупку СИЗ​​​​​​​

Аффилированный с Алексеем Навальным «Альянс врачей» Анастасии Васильевой мог присвоить до двух миллионов рублей из пожертвований, сделанных россиянами на обеспечение средствами индивидуальной защиты медработников. Это следует из графических отчетов, предоставленных объединением, и рыночных цен на СИЗ.

Пандемия коронавируса выявила острую нехватку средств индивидуальной защиты во всем мире. На первых этапах развития эпидемии с проблемами столкнулись все страны, и до сих пор они остаются актуальны. В России принятые правительством решения и перепрофилирование некоторых производств позволили нарастить мощности для производства медицинских масок и защитных костюмов. Благодаря этому к концу апреля удалось выйти на показатели около 8,5 миллиона медицинских масок в сутки, когда в начале года производилось около 800 тысяч единиц.

Несмотря на эффективные действия властей в решении глобальной проблемы, нашлись и те, кто решил паразитировать на кризисе. «Альянс врачей» отметился несколькими фейками о неоснащенности отдельных больниц средствами индивидуальной защиты и в апреле объявил сбор пожертвований, которые обещал потратить на закупку и доставку СИЗ в российские больницы для поддержки и обеспечения безопасности медицинских работников. Стоит отметить, что подробных финансовых отчетов о тратах предоставлено не было. Васильева решила обойтись графическими изображениями с объемами закупок и общей суммой затрат, не предоставив чеков или договоров. Пересчет указанных товаров в указанном «Альянсом врачей» объеме по ценам, найденным в сети Интернет, позволяет предположить, что организация могла завладеть чужим имуществом путем обмана или злоупотреблением доверия, что квалифицируется статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации как мошенничество.

Картинки вместо отчетов

Так, в отчете о первой поездке в Окуловскую ЦРБ и Боровичскую станцию скорой медпомощи в Новгородской области говорится об общих затратах в 293 813 рублей. Однако рыночные цены в Интернете на все указанные средства индивидуальной защиты говорят о том, что расходы должны были быть гораздо ниже.

Так, на защитные костюмы можно было потратить 2 950 рублей (295 рублей за штуку), респираторы FFP2 — 23 200 рублей (40 рублей за штуку), маски одноразовые — 16 тысяч рублей (1600 рублей за 50 штук), герметичные очки — 1 480 рублей (74 рубля за штуку), перчатки — 15 тысяч рублей (750 рублей за 50 пар), антисептик — 87 тысяч рублей (290 рублей за штуку). Общая сумма получается 145 630 рублей, что на 148 183 рубля меньше, чем у Васильевой. Фактически по отчету потрачено в два раза больше средств, чем могло бы быть.

Далее состоялась вторая поездка. Согласно отчету, для нее маски были получены в дар, значит, их стоимость считать не будем. Респираторы FFP3 — 148 800 (320 рублей за штуку), перчатки — 31 500 рублей, антисептик 0,7 литра — 293 800 (650 рублей за штуку), бахилы — 500 рублей (1 рубль за пару). Итого — 474 600 рублей против 622 583 рубля у Васильевой. Разница составляет 147 983 рубля.

Третья поездка пересчитывается по тем же ценам: респираторы FFP2 — 62 400 рублей, маски — 115 200 рублей, антисептик 0,7 литра — 197 600 рублей. Итого 375 200 рублей против 659 040 рублей у Васильевой. Разница — 283 840 рублей.

На четвертой неделе получилась самая массовая закупка с затратами более 1,5 миллиона рублей. Но так ли это на самом деле? Любопытно, что здесь отчет еще менее прозрачен. Интересно, что респираторы и маски не разделены, и какой объем из них получен в дар — неизвестно. Для среднего результата мы посчитаем полный объем по цене респираторов FFP2, которые чуть дороже одноразовых масок. Костюмы — 43 955 рублей, перчатки — 61 500 рублей, одноразовые шапочки — 4 тысячи рублей (100 рублей за 50 штук), антисептик — 190 820, бахилы — 200 рублей, очки — 3 774 рубля, респираторы и маски — 411 тысячи рублей. Итого примерно 715 249 рублей. Даже с пересчетом масок и респираторов в полном объеме по цене респираторов FFP2, не беря в расчет частичный дар, сумма отличается от заявленной Васильевой на 808 156 рублей.

Отчет по пятой неделе также не позволяет точно пересчитать затраты из-за неуказанного типа респираторов. Мы снова будет считать FFP2. Костюмы — 118 тысяч рублей, перчатки — 96 750 рублей, шапочки — 8 тысяч рублей, антисептик — 123 830 рублей, очки — 1 850 рублей, маски — 480 тысяч рублей, респираторы — 154 800 рублей. Общая сумма — 983 230 рублей. Разница с затратами Васильевой составляет 632 989 рублей.

Шестая неделя выдалась самой экономичной. Респираторы — 25 600 рублей, перчатки — 33 800 рублей, бахилы — 600 рублей, маски — 640 рублей, антисептик — 31 900 рублей, но часть получена в дар. Итог — 92 тысячи рублей при учете покупки антисептика в полном объеме. Разница — 7 316 рублей.

Исходя из пересчета стоимости закупленных «Альянсом врачей» средств индивидуальной защиты и их графических отчетов можно предположить, что профсоюз Анастасии Васильевой мог присвоить пожертвований на сумму до двух миллионов рублей. Кроме того, являясь профильным профсоюзом, «Альянс врачей» имеет возможность договариваться о закупке средств индивидуальной защиты напрямую с производителями по ценам ниже рыночных. Это значит, что реальные затраты могли быть еще ниже, а разница с представленными в инфографиках «Альянса врачей» — еще выше.

Таким образом, в действиях Васильевой наблюдаются признаки преступления ст. 159 УК РФ, а именно мошенничества — злоупотребления доверием жертвователей. Доказать обратное организация может публикацией подробных отчетов о расходовании полученных средств и чеков на покупки.

Федеральное агентство новостей призывает главу профсоюза Анастасию Васильеву предоставить подробную отчетность о затратах на приобретение СИЗ для медиков. В случае непредоставления соответствующей документации мы будем вынуждены обратиться в правоохранительные органы с просьбой провести соответствующую проверку.